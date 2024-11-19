В Україні запустили єдиний онлайн-реєстр автостанцій — Finance.ua

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В Україні запустили єдиний онлайн-реєстр автостанцій

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Міністерство розвитку громад та територій разом з «Укртрансбезпека» запустили онлайн-реєстр автостанцій. Включення автостанції до переліку — обов’язкова умова для надання послуг перевізникам та пасажирам.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.
Перелік автостанцій формуватимуть за надходженням заяв лише онлайн.
Щоб подати заявку, потрібно перейти на сайт Електронного кабінету перевізника та авторизуватись через «Дію» за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Щоб додати автостанцію до переліку, потрібно ввести адресу та місце розташування, кількість платформ та місць для відстою, час роботи, наявність приміщень для очікування та вбиралень.
Важливо також внести коректний реєстраційний номер об’єкта у Державному реєстрі речових прав.
Детальні інструкції з авторизації та заповнення форми можна подивитись тут.
Контроль внесених даних здійснюватимуть автоматично через верифікацію з іншими державними реєстрами. У разі виявлення помилок власник може повторно подати коректну інформацію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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