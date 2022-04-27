В Україні з'явилося представництво Starlink — Finance.ua

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В Україні з'явилося представництво Starlink

Вчора 16:51Казна та Політика
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В Україні з'явилося представництво StarlinkВ Україні з'явилося представництво Starlink
В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX Ілона Маска — Starlink Ukraine.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Starlink Ukraine („Старлінк Юкрейн“) як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!» — написав Федоров.
В Україні з'явилося представництво Starlink
Нагадаємо, у Держспецзв’язку повідомили, що потрібно знати про супутниковий інтернет Starlink, до якого надали доступ в Україні.
За матеріалами: УНН
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