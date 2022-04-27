В Україні з'явилося представництво Starlink — Finance.ua

В Україні з'явилося представництво Starlink

Вчора 16:51 — Казна та Політика

В Україні з'явилося представництво Starlink

В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX Ілона Маска — Starlink Ukraine.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Starlink Ukraine („Старлінк Юкрейн“) як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!» — написав Федоров.

Нагадаємо, у Держспецзв’язку повідомили , що потрібно знати про супутниковий інтернет Starlink, до якого надали доступ в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.