В Україні вирішили страхувати військово-політичні ризики — Finance.ua

В Україні вирішили страхувати військово-політичні ризики
Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив про готовність НБУ переходити до розробки робочої моделі системи страхування військово-політичних ризиків.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку, таку заяву Пишний зробив за підсумками зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Франсісом Маліжем та Алексом Пивоварським.
«Під час зустрічі з Франсісом Маліжем, керуючим директором ЄБРР в секторі фінансових установ, та Алексом Пивоварським, директором з питань розвитку ринку капіталу і фінансових ринків ЄБРР, говорили про страхування військово-політичних ризиків. Створення ефективної системи страхування військово — політичних ризиків-один з пріоритетів НБУ. Адже без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну», — йдеться в повідомленні.
Пишний зазначив, що також з представниками ЄБРР обговорили можливості українського страхового ринку, оскільки до їх компетенції серед іншого належить робота з небанківськими фінансовими установами.
Глава НБУ додав, що зараз розглядаються різні концепції, що передбачають як залучення міжнародних страховиків, так і створення з часом військового страхового пулу в Україні.
«Час дуже важливий, без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну», — підкреслив Пишний.
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