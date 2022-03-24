В Україні відновлять аукціони з продажу арештованого майна — Finance.ua

В Україні відновлять аукціони з продажу арештованого майна
Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України готується відновити проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.
Про це повідомляє прес-служба державного підприємства «СЕТАМ».
Як зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро, з технічного та ресурсного боку система повністю готова.
«Наразі завершується аналіз юридичних механізмів забезпечення проведення угод після проведення аукціонів. З цього приводу проходять постійні консультації з основними стейкхолдерами — Мін’юстом, виконавцями та основними замовниками добровільної реалізації (банками)», — розповів Мамро.
7 березня поточного року в «СЕТАМ» заявили, що у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням правового режиму військового стану електронні аукціони не проводитимуться і сайт тимчасово буде недоступний.
«Співробітники ДП „СЕТАМ“ наразі залучені до боротьби з агресором. Зокрема, активно передають конфісковане майно та майно державних банків на потреби Збройних сил України», — повідомили у держпідприємстві.