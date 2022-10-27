В Україні суттєво подорожчає м’ясо — Finance.ua

В Україні суттєво подорожчає м’ясо Вчора 05:33 — Особисті фінанси

У річному вирахуванні м’ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%. Це відбувається через проблеми збуту та подорожчання кормів. Про це повідомляє 24tv.ua

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка вважає, що вартість може зрости ще більше, і розповідає про те, що зараз відбувається на ринку.

Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина подорожчала на 33% , птиця — на 16%, але у супермаркетах цінники ще більше засмучують покупців.

Головні причини такої ситуації — це подорожчання корму та проблеми зі збутом. Зокрема, 70 відсотків вартості курятини — це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м’ясної продукції експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією, логістика ускладнилася, відбулася блокада портів.

Загалом, зазначає експерт, вартість м’яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.

agronews За матеріалами:

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