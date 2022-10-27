В Україні суттєво подорожчає м’ясо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні суттєво подорожчає м’ясо

Особисті фінанси
850
У річному вирахуванні м’ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%. Це відбувається через проблеми збуту та подорожчання кормів. Про це повідомляє 24tv.ua.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка вважає, що вартість може зрости ще більше, і розповідає про те, що зараз відбувається на ринку.
Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина подорожчала на 33% , птиця — на 16%, але у супермаркетах цінники ще більше засмучують покупців.
Головні причини такої ситуації — це подорожчання корму та проблеми зі збутом. Зокрема, 70 відсотків вартості курятини — це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м’ясної продукції експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією, логістика ускладнилася, відбулася блокада портів.
Загалом, зазначає експерт, вартість м’яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.
Отримати позику до зарплати👛
За матеріалами:
agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.