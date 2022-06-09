В Україні скасовано довідки про відсутність судимості та притягнення до кримінальної відповідальності — Finance.ua

В Україні скасовано довідки про відсутність судимості та притягнення до кримінальної відповідальності
В Україні скасовано довідки про відсутність (наявність) судимості та про притягнення до кримінальної відповідальності.
Про це повідомив заступник комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.
Офіційним документом тепер є витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».
Доступ до цієї інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС за посиланням.
Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна зайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.
Доступ до ІАС мають як фізособи, так і органи держвлади, установи та організації в межах наділених повноважень.
Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:
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- здійснення всиновлення;
- оформлення документів в органах соціального забезпечення;
- оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав;
- оформлення на роботу;
- для участі в процедурі закупівель тощо.