В Україні скасовано довідки про відсутність судимості та притягнення до кримінальної відповідальності — Finance.ua

В Україні скасовано довідки про відсутність судимості та притягнення до кримінальної відповідальності

Вчора 12:42 — Особисті фінанси

В Україні скасовано довідки про відсутність (наявність) судимості та про притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив заступник комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Офіційним документом тепер є витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Доступ до цієї інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС за посиланням

Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна зайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

Доступ до ІАС мають як фізособи, так і органи держвлади, установи та організації в межах наділених повноважень.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:

здійснення всиновлення;

оформлення документів в органах соціального забезпечення;



оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав;



оформлення на роботу;



для участі в процедурі закупівель тощо.



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