В Україні пропонують збільшити штрафи за відмову перевозити пільговиків — Finance.ua

В Україні пропонують збільшити штрафи за відмову перевозити пільговиків Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

В Україні пропонують збільшити штрафи за відмову перевозити пільговиків

В Україні пропонують посилити захист прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті. Для цього нардепи зареєстрували законопроєкт № 13331

Проблема

Як йдеться у пояснювальній записці, чинне законодавство України гарантує право на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті для окремих категорій громадян, зокрема:

для осіб з інвалідністю,

ветеранів війни,

учасників бойових дій,

пенсіонерів за віком,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

інших соціальновразливих категорій населення.

Проте, як показує практика, нерідко водії маршруток, автобусів та електричок відмовляються перевозити таких пасажирів безкоштовно і вимагають із них оплату за проїзд, попри наявність у них відповідних посвідчень та вільних місць.

«Така ситуація є неприпустимою, оскільки порушує права громадян, підриває довіру до соціальної держави та створює соціальну напругу», — зазначають автори документу.

Нардепи кажуть, що чинні розміри адмінштрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян, встановлених статтею 133−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є вочевидь недостатніми та не виконують стримуючої функції. Зазначимо, що наразі штраф становить 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Тому потрібно створити ефективні механізми притягнення до відповідальності осіб, які порушують права пільговиків.

Що зміниться

Законопроєкт № 13331 пропонує встановити відповідальність за:

відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд,

створення перешкод для безоплатного користування такими послугами.

Крім того, пропонується й збільшити розмір штрафу за ці правопорушення — до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1700 грн. А за повторне порушення протягом року — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн).

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