В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі — Finance.ua
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В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі

Казна та Політика
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В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі
В Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць: у Мінекономіки розповіли деталі
Протягом п’яти років в Україні планують створити 26 тисяч додаткових робочих місць.
Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.
За словами Свириденко, уряд робить ставку на розвиток експортних галузей економіки. Адже в поточній ситуації, коли частина експортних шляхів заблокована через війну, Україні треба нарощувати глибину переробки своєї продукції.
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«В умовах обмеженості логістичних ресурсів, ми повинні нарощувати несировинний експорт. Перероблена продукція коштує вдвічі-втричі більше, ніж сировина. До того ж такий експорт дає приріст робочих місць всередині країни. Спільно з Національним Банком України та Парламентом нам вдалося оперативно напрацювати механізм, який дозволив перезапустити Експортно-кредитне агентство України, створене державою для стимулювання масштабної експансії українського несировинного експорту на світові ринки, у дієвий інструмент підтримки економіки під час війни. Ми розширили перелік товарів, експорт яких може бути підтриманий ЕКА — з 16% товарного експорту за номенклатурою до 41%», — заявила міністерка.
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«Ми можемо змінити структуру нашого експорту. Ми вже її змінюємо. Для того, щоб протягом 5 років через інструменти ЕКА збільшити обсяги експорту на 100 мільярдів гривень та створити 26 тисяч робочих місць. Для цього нам знадобляться нові рішення та нові інструменти», — додала Свириденко.
За її словами, уряд планує протягом лише 10 років трансформувати перехідну економіку України в економіку розвинену. Для цього показник українського ВВП має вирости з $4 тис на душу населення на рік до суми, втричі більшої — $12 тис.
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Для цього Уряд буде проводити дерегуляцію, залучати інвестиції та підтримувати несировинний експорт.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами:
Finance.ua
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