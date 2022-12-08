Ощадбанк узяв участь у найбільшій угоді ЕКА — Finance.ua

Ощадбанк узяв участь у найбільшій угоді ЕКА Сьогодні 13:34 — Кредит&Депозит

Ощадбанк узяв участь у найбільшій угоді ЕКА

Ощадбанк видав найбільший кредит Запорізькому заводу кольорових сплавів у програмі страхування кредитів Експортно-кредитним агентством (ЕКА).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Підприємство отримало кредитну лінію в розмірі 3 млн євро строком на 12 місяців. ЕКА застрахувала цю позику на 85% її суми на предмет виконання зобов’язань підприємства перед банком за зовнішньоекономічним контрактом. Згідно з цим контрактом продукція заводу експортуватиметься до країн ЄС.

«Кредитування експортерів у рамках програми з ЕКА є дієвим інструментом їх фінансової підтримки у воєнний час. Це не лише фінансування оборотного капіталу, а й захист українських виробників від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних із виконанням зовнішньоекономічних контрактів», — зазначив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

За його словами, підтримувати експортерів важливо, адже їх робота, окрім іншого, позитивно впливає на валютний ринок та загальну фінансову ситуацію в країні.

«Ця угода є знаковою, особливо під час воєнного стану. Завдяки співпраці державного банку та державного агентства експортер отримав змогу залучити доступне фінансування для виконання експортного контракту. Часткова релокація, створення нового виробництва та робочих місць — усе це поєднано в одному проекті. І таких проектів має бути якнайбільше», — зауважив Руслан Гашев, в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства.

Довідка Finance.ua:

Запорізький завод кольорових сплавів входить до складу Electro Cable Group, що працює на ринку кабельно-провідникової продукції понад 30 років;

підприємство є найбільшим експортером кабельно-провідникової продукції з міді в країни ЄС.

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