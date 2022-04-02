В Україні можуть запровадити безумовний дохід для населення — Finance.ua

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В Україні можуть запровадити безумовний дохід для населення

Вчора 15:03Казна та Політика
11960
В Україні можуть запровадити безумовний дохід для населенняВ Україні можуть запровадити безумовний дохід для населення
Уряд розглядає можливість запровадження безумовного доходу для населення.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
«Розглядається можливість запровадження так званого безумовного доходу для населення протягом тривалого часу — те, що обговорювалось до війни, але не знаходило підтримки, зараз воно має і буде працювати. Звісно, буде підтримка підприємництва, у тому числі компенсування збитків, наприклад від знищення майна. Це питання не просто розглядається, ми вже маємо розуміння, куди рухатися в цьому напрямку», — сказав Устенко.
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Устенко зазначив, що збитки держави від війни збільшуються експоненціально.
«Тобто якщо у перший тиждень війни ми мали збитків на 100 млрд дол., то зараз маємо 1 трлн дол.», — пояснив він, додавши, що збитки точно не зменшаться.
При цьому, за словами радника президента, «питання запозичення коштів взагалі не постає».
«Міністерство фінансів повністю справляється з цією проблемою. Ми отримуємо кошти з різних джерел, мова йде про мільярди доларів. Стосовно зовнішньої стабільності, нашого золотовалютного запасу без сумнівів вистачить. Як ми знаємо, до початку війни він складав 29 млрд дол., потім зменшився до 27-27,5 млрд дол., потім була закачка валюти, і ми знову маємо запаси на рівні 29 млрд дол.», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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