МВФ працює над збільшенням фінансової підтримки України - Климпуш-Цинцадзе — Finance.ua

МВФ працює над збільшенням фінансової підтримки України - Климпуш-Цинцадзе
Канада разом з іншими країнами працює над збільшенням Міжнародним валютним фондом фінансової підтримки України.
Про це під час перебування із візитом в Канаді розповіла депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе.
«Канада очолює зусилля зі створення спеціального фінансового інструменту у рамках МВФ, вже заявивши про готовність виділити фінансові ресурси й домогтися збільшення підтримки від інших, аби упевнитися, що Україна отримає додаткову фінансову допомогу», — сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що додаткове фінансування «критично важливе» для України.
«Нам відомо, що Канада очолює зусилля із нарощування фінансової підтримки України, й ми дуже це цінимо», — зазначила депутат.
Про яку саме суму фінансової допомоги йдеться й коли її може бути надано Климпуш-Цинцадзе не сказала.
Зауважимо, що наразі делегація із п’яти депутатів українського парламенту перебуває із візитом в Канаді. Члени делегації вже провели зустрічі із прем’єр-міністром та віцепрем’єр-міністром Канади, главою МЗС, депутатами та іншими посадовцями.