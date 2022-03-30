НБУ обговорив із представниками МВФ подальшу підтримку України — Finance.ua
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НБУ обговорив із представниками МВФ подальшу підтримку України

Вчора 14:02Казна та Політика
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НБУ обговорив із представниками МВФ подальшу підтримку УкраїниНБУ обговорив із представниками МВФ подальшу підтримку України
Національний банк обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду подальшу підтримку України.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
28 березня голова Національного банку України Кирило Шевченко разом із заступниками зустрівся з керівником місії МВФ по Україні Іванною Владковою-Холар та постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном.
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Глава Національного банку подякував представникам МВФ за підтримку та допомогу, надану Фондом України у перші дні війни, затвердивши додаткове фінансування нашої країни за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).
«Ми вдячні Фонду за оперативну реакцію на наше звернення та якнайшвидше ухвалення рішення про виділення фінансової допомоги нашій державі», — сказав Кирило Шевченко.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні та заходи, здійснені Національним банком з перших днів війни для забезпечення фінансової стабільності.
НБУ поінформував партнерів про свої зусилля щодо посилення міжнародних економічних санкцій для російської федерації.
Учасники зустрічі порушили питання створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для того, щоб держави-члени фонду й надалі могли надавати допомогу українській економіці на двосторонній основі.
Також обговорили шляхи консолідації зусиль міжнародних партнерів для підтримки та відновлення України.
«Для нас дуже важливо підтримувати постійний контакт з міжнародною спільнотою, адже фінансова та експертна підтримка таких міжнародних партнерів як МВФ допоможе відновити та розвивати Україну після війни», — наголосив Кирило Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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