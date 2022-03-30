Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній українським біженцям — Finance.ua
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Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній українським біженцям

Вчора 07:32Казна та Політика
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У рамках кампанії «Підтримай Україну» Європейська комісія створила нову систему для спрямування пожертв у натуральній формі від приватного сектору в Україну, Молдову та сусідні держави-члени ЄС, щоб допомогти біженцям та внутрішньо переміщеним особам, вимушеним залишити свої будинки через війну, яку проти України розв’язала росія.
Як повідомляє у вівторок Європейська комісія, ЄС координуватиме доставку великомасштабних пожертв у натуральній формі життєво важливих предметів, таких як ліки, вакцини, медичне обладнання, намети, ліжка та аварійні ковдри.
Постачання здійснюватимуться у співпраці з бельгійськими органами цивільного захисту та через стратегічний резерв rescEU Механізму цивільного захисту ЄС, наголошується в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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