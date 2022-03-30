Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній українським біженцям — Finance.ua

Єврокомісія створила систему для спрямування пожертв від приватних компаній українським біженцям

Вчора 07:32 — Казна та Політика

У рамках кампанії «Підтримай Україну» Європейська комісія створила нову систему для спрямування пожертв у натуральній формі від приватного сектору в Україну, Молдову та сусідні держави-члени ЄС, щоб допомогти біженцям та внутрішньо переміщеним особам, вимушеним залишити свої будинки через війну, яку проти України розв’язала росія.

Як повідомляє у вівторок Європейська комісія, ЄС координуватиме доставку великомасштабних пожертв у натуральній формі життєво важливих предметів, таких як ліки, вакцини, медичне обладнання, намети, ліжка та аварійні ковдри.

Постачання здійснюватимуться у співпраці з бельгійськими органами цивільного захисту та через стратегічний резерв rescEU Механізму цивільного захисту ЄС, наголошується в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.