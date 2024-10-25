В Україні готуються впровадити швидкісну технологію Wi-Fi 6E — Finance.ua

В Україні готуються впровадити швидкісну технологію Wi-Fi 6E Сьогодні 22:00 — Технології&Авто

В Україні готуються впровадити швидкісну технологію Wi-Fi 6E

В Україні планують впровадити новітній стандарт швидкісного Інтернету Wi-Fi 6E, який забезпечить суттєве збільшення пропускної здатності та покращення якості бездротових мереж.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК).

Wi-Fi 6E є новітнім стандартом бездротового інтернету, який використовує діапазон 6 ГГц, що дозволяє збільшити пропускну здатність Wi-Fi мереж на 480 МГц. НКЕК запропонувала Міністерству цифрової трансформації внести відповідні зміни до плану розподілу радіочастот.

Це означає вищу швидкість з’єднання, меншу затримку сигналу та можливість одночасно передавати значно більші обсяги інформації.

Крім того, гармонізація радіочастотного спектра з ЄС сприятиме постачанню сучасного обладнання, такого як роутери та смартфони, на український ринок.

Раніше комітет побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації звернувся до очільника Мінцифри Михайла Федорова та інших профільних державних органів щодо необхідності впровадження в Україні радіотехнології Wi-Fi 6E ще 25 червня. ЄБА та виробники техніки закликали владу прискорити процес впровадження цієї технології.

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Сучасне обладнання з підтримкою Wi-Fi 6E вже широко доступне в більшості країн світу, включаючи ЄС, а в деяких країнах навіть обговорюють впровадження технології Wi-Fi 7. Однак Україна входить до невеликої кількості держав, які досі не дозволили використання Wi-Fi 6E на своїй території.

В ЄБА зазначили, що затримка у впровадженні цієї технології негативно впливає на можливості легального постачання нового обладнання в Україну, оскільки виробники не мають можливості сертифікувати такі пристрої в межах чинного законодавства.

Це обмежує доступ українських споживачів до новітніх інтернет-технологій та сучасного обладнання, яке вже активно використовується в інших країнах.

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