В Україні хочуть повернути нульове розмитнення, але не для всіх — Finance.ua

В Україні хочуть повернути нульове розмитнення, але не для всіх Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

В Україні хочуть повернути нульове розмитнення, але не для всіх

У Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, які передбачають надання пільг щодо розмитнення автомобілів, ввезених із-за кордону.

18 грудня було зареєстровано законопроєкти № 10 353 та № 10 354, які спрямовані на введення нульового розмитнення транспортних засобів для осіб, що брали участь у бойових діях та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України.

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Документи передбачають звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом операцій з ввезення на територію України конкретних видів транспортних засобів, визначених у законопроєкті.

Згідно із пояснювальною запискою, право на безкоштовне розмитнення нададуть особам:

ті, хто має статус учасника бойових дій;

мобілізовані особи (крім дезертирів);



родичі загиблих унаслідок військової агресії проти України;



власники транспортних засобів, які зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії проти України.



На які авто діятиме ця норма? Вищевказані особи мають право на ввіз транспортних засобів, таких як легкові та кузови, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, вантажівки, з нульовим розмитненням.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, громадяни відповідних категорій зможуть ввезти в Україну один транспортний засіб за цими умовами.

Також розглядається можливість надання права на нульове розмитнення громадянам, які передали свої автомобілі військовим підрозділам, учасникам заходів з відсічі військової агресії проти України.

Запропоноване нульове розмитнення є тимчасовим заходом, який діятиме під час воєнного стану та до 31 грудня року, наступного за роком, в якому буде скасовано воєнний стан. Розробником цих законопроектів є народний депутат Георгій Мазурашу, який відомий численними законодавчими ініціативами.

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