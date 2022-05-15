В Україні автоматично подовжили соцвиплати до кінця війни — Finance.ua

В Україні автоматично подовжили соцвиплати до кінця війни

Вчора 11:03 — Казна та Політика

В Україні автоматично подовжили соцвиплати до кінця війни

Після повномасштабного військового вторгнення росії на території незалежної України було автоматично подовжено соціальні виплати населенню.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів. Понад 6 мільйонів людей охоплені тим чи іншим видом соціальної допомоги», — наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що протягом воєнного стану було профінансовано 100 відсотків виплат субсидій.

«Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту», — наголосила міністр.

За словами Лазебної усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

«Для людей з таких регіонів ми здійснюємо нарахування централізовано в умовах воєнного стану. Ми змогли це зробити завдяки тому, що ще минулого року розпочали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій», — наголосила Лазебна.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд ухвалив рішення, яке забезпечує можливість для людей у складних життєвих обставинах, зокрема літніх людей та людей з інвалідністю, отримати необхідні соціальні послуги екстрено (кризово) в умовах воєнного стану;

станом на 12 травня на пенсійні виплати за травень спрямували 25,6 млрд гривень;

у парламенті зареєстрували проєкт закону № 7353 про встановлення одноразової допомоги для постраждалих від збройної агресії проти України держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів і членів їхніх сімей.

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