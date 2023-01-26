В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім" — Finance.ua

В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім" Сьогодні 10:05 — Нерухомість

В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім"

Міністерство у справах громад, територій та розвитку інфраструктури та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали меморандум про взаєморозуміння та запустили проект «Україна — це Дім» (Ukraine is Home).

Про це повідомила голова комітету з питань організації держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Його мета — полегшення доступу до рішень з відбудови пошкодженого та зруйнованого житла для українців, механізм якої передбачається законопроектом № 7198.

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«В продовження нашої законодавчої ініціативи, законопроекту № 7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла українцям, в Україні запускають платформу „Україна — наш Дім“», — заявила Шуляк.

Вона базується на трьох принципах:

сприянні реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами;

забезпеченні громад засобами цивільного захисту;

розширеного доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю — з обмеженнями мобільності, постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів.

Зокрема, меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відновлення.

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Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі будівельних хабів у стратегічних місцях (головна мета хабів — консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та термінової відбудови пошкодженого житлового фонду).

Що дасть ця платформа

За словами міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури Олександра Кубракова, платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

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«У фокусі проекту — прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроект № 7198. На основі додатка „Дія“ та механізму „єПідтримка“ плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла», — зауважив Кубраков.

Своєю чергою, представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг наголосила на тому, що попри те, що війна проти Україні триває, ознаки швидкого відновлення стають дедалі очевиднішими — і люди обережно, але рішуче починають повертатися.

Міністерство відновлення та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень, серед яких впровадження «ваучерів на відбудову» або умовних «готівкових коштів на ремонт». За допомогою них постраждалі зможуть ремонтувати своє житло.

Також Управління вже працює над забезпеченням збірних модульних будинків як перехідного житлового рішення для людей, чиї будинки не підлягають ремонту. Наразі проводиться пілотна закупівля збірних і повнофункціональних модульних будинків місцевого виробництва для таких сімей.

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УНІАН За матеріалами:

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