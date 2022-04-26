В ОП прокоментували план відновлення України — Finance.ua

«Це великій якір для економіки, нам це потрібно, щоб відбудуватися. І це в інтересах Європи, бо, чим сильнішою буде наша економіка, тим сильнішою буде обороноздатність, і тим кращою буде безпекова ситуація в Європі. І чим сильнішою у нас буде економіка, тим менше можливостей для політичної дестабілізації з боку Росії», — пояснив він.
Милованов додав, що мотивацією для бізнесу з усього світу інвестувати в Україну буде не тільки можливість у подальшому експорту продукції до ЄС, але й інші переваги.
«Набагато краще буде інвестувати в Україну, ніж інвестувати в ту саму Польщу чи Німеччину, бо там податки будуть вищі й витрати будь-які будуть вищі», — сказав він.