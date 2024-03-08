В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року — Finance.ua
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В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року

Світ
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В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року
В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року
У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії - додаткової грошової виплати, за принципом 13-ї бонусної зарплати, що практикується у деяких компаніях.
Про це повідомляє Reuters.
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Зазначається, що необхідність збільшення пенсійних виплат аргументували постійним зростанням вартості життя. Тож профспілки змогли пролобіювати винесення на референдум питання про додаткову 13-ту місячну виплату для пенсіонерів. Влада та бізнес називали пропозицію фінансово необґрунтованою, але виборці сказали своє слово — 58% «за».
Примітно, що раніше швейцарські виборці теж були скептичними щодо подібних соціальних бонусів. Як пише Reuters, в попередні роки швейцарці на референдумах вже «зарубали» пропозиції про скорочення робочого тижня і збільшення відпусток.
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«Незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники кажуть, що це може спровокувати підвищення податків або скорочення витрат і обтяжити молодих швейцарців», — пише видання і додає, що зараз мінімальна пенсія за віком становить 1225 швейцарських франків (1393 долари США) на місяць, а максимальна — 2450 франків.
Одночасно з цим швейцарці не підтримали ідею підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Проти проголосували понад 74% виборців.

Для біженців у Німеччині: виплати, строки, умови 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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