В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року — Finance.ua

В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року Сьогодні 07:38 — Світ

В одній з країн Європи пенсіонерам виплачуватимуть 13-ту пенсію в кінці кожного року

У Швейцарії відбувся референдум, на якому громадяни проголосували за встановлення 13-ї пенсії - додаткової грошової виплати, за принципом 13-ї бонусної зарплати, що практикується у деяких компаніях.

Про це повідомляє Reuters

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Зазначається, що необхідність збільшення пенсійних виплат аргументували постійним зростанням вартості життя. Тож профспілки змогли пролобіювати винесення на референдум питання про додаткову 13-ту місячну виплату для пенсіонерів. Влада та бізнес називали пропозицію фінансово необґрунтованою, але виборці сказали своє слово — 58% «за».

Примітно, що раніше швейцарські виборці теж були скептичними щодо подібних соціальних бонусів. Як пише Reuters, в попередні роки швейцарці на референдумах вже «зарубали» пропозиції про скорочення робочого тижня і збільшення відпусток.

«Незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники кажуть, що це може спровокувати підвищення податків або скорочення витрат і обтяжити молодих швейцарців», — пише видання і додає, що зараз мінімальна пенсія за віком становить 1225 швейцарських франків (1393 долари США) на місяць, а максимальна — 2450 франків.

Одночасно з цим швейцарці не підтримали ідею підвищення пенсійного віку з 65 до 66 років. Проти проголосували понад 74% виборців.

УНІАН За матеріалами:

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