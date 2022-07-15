В Одесі арештували та передали АРМА чотири відомі готелі — Finance.ua
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В Одесі арештували та передали АРМА чотири відомі готелі

Казна та Політика
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Готель "Моцарт" навпроти оперного театру в Одесі
Готель "Моцарт" навпроти оперного театру в Одесі, booking.com
Печерський суд Києва вирішив передати в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, розташовані в Одесі готелі «Моцарт», «Аркадія», «Центральний» та «Одеса».
Про це повідомляє місцеве видання «Думська».
Згідно з матеріалами слідства, готелі знаходяться у власності виробничо-комерційної фірми «Вікторія», ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія», ТОВ «Одеський готель «Центральний» та ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.», бенефіціарами яких є громадяни росії.
Йдеться про сім’ю петербурзького підприємця Ігоря Аківісона, який пов’язаний з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, який перебуває в розшуку, а саме бенефіціаром усіх компаній значиться дочка Аківісона Ліна.
У Росії сім’я Аківісонів володіє компаніями «Завод «Крол», ТОВ «Шанс-1», ТОВ «Ар-Сервіс» та ТОВ «Партнер-11» у Санкт-Петербурзі, ТОВ «Агат», ТОВ «Корпорація «Форт» у Ленінградській області та ТОВ «Севзаппродукт» у Владивостоці.
Всі чотири готелі входять до складу Mozart Hotel Group, якій також належать готелі в Чехії. При цьому зазначені готелі передано в іпотеку двом російським фірмам, що належать тим самим людям.
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«Наявність такої схеми не виключає можливості здійснення постійних платежів на користь підприємств російської федерації та подальшого фінансування збройної агресії проти України», — наголошується у рішенні суду.
Арешт на згадані готелі накладено в рамках відкритої 9 квітня Головним слідчим управлінням Нацполіції справи за частиною 4 статті 110-2 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та зміну кордонів України, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Зазначимо, що готелі «Моцарт» і «Центральний» розташовані в самому центрі Одеси (на вулиці Ланжеронівській, 13 та Преображенській, 40), в свою чергу «Аркадія» та «Одеса» розташовані на вулиці Генуезькій, що веде до пляжу «Аркадія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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