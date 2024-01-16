В Німеччині сутєво зростуть ціни на авіаквитки: що треба знати — Finance.ua
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В Німеччині сутєво зростуть ціни на авіаквитки: що треба знати

Світ
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В Німеччині сутєво зростуть ціни на авіаквитки: що треба знати
В Німеччині сутєво зростуть ціни на авіаквитки: що треба знати
Пасажири авіарейсів з Німеччини зіткнуться з підвищенням цін на квитки з весни цього року. Це пов’язано з рішенням країни підвищити авіаційний податок.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Коли зростуть ціни на квитки і як зміниться авіаподаток

Ціни на квитки з Німеччини на закордонні напрямки зростуть із травня цього року. Уряд Німеччини вирішив збільшити авіаційний податок для пасажирів, які вилітають з аеропортів країни.
Пасажири на рейсах дальністю до 2500 кілометрів повинні будуть заплатити 15,53 євро податку (замість теперішніх 12,73 євро), а на рейсах понад 6000 кілометрів — 70,83 євро (замість 58,06 євро).

Навіщо їм це?

Підвищення податку є частиною ініціативи країни щодо подолання дефіциту в бюджеті. Місцеві ЗМІ пишуть, що дефіцит виник після рішення Конституційного суду Німеччини визнати початковий план бюджету незаконним через неправильний перерозподіл невикористаних коштів COVID до фонду зміни клімату.
Авіаційна галузь Німеччини не схвалює підвищення податків, але Кабінет міністрів Німеччини уже схвалив його, і очікується, що закон буде схвалений Бундестагом у наступні місяці.
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Невдовзі для пасажирів вартість квитків з Німеччини зросте. Водночас звільнять від податку тих, хто купує квитки дітям віком до двох років, за якими не закріплене окреме місце в літаку. Також від збору звільняють польоти у військових або медичних цілях.
В Німеччині знаходяться одні з найбільш переповнених аеропортів у Європі. Щороку звідси вилітають і прилітають мільйони пасажирів. У 2023 році найбільший аеропорт Берліна відвідало 23,07 мільйона пасажирів. Це на 16% більше, ніж у 2022-му. Перед зимовими святами, у листопаді 2023-го, року аеропорт Берліна відвідало близько 1,75 мільйона пасажирів, а в грудні 2023 року — близько 1,77 мільйона.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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