В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ — Finance.ua

«Гроші, що надійдуть на рахунок, будуть спрямовані насамперед на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України», — повідомив регулятор.
Зазначається, що переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, але й міжнародні організації та міжурядові утворення.
Створення інструменту було ініційовано канадським виконавчим директором у МВФ та відразу підтримано директорами від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групи країн Скандинавії та Балтії.
Також регулятор підтвердив, що уряд Канади планує виділити до 1 млрд канадських доларів для переказу на цей рахунок.
Як повідомив у коментарі голова НБУ Кирило Шевченко, він ініціював зустріч наступного тижня з послами країн «Групи семи», щоб обговорити майбутню підтримку.