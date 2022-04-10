В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ — Finance.ua
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В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ

Вчора 10:45Казна та Політика
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НБУ подякував країнам, за ініціативи яких Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок для підтримки України. Кошти спрямують на потреби бюджету і платіжного балансу.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
«Гроші, що надійдуть на рахунок, будуть спрямовані насамперед на забезпечення потреб платіжного балансу та державного бюджету для стабілізації економіки України», — повідомив регулятор.
Зазначається, що переказувати допомогу зможуть не тільки уряди, але й міжнародні організації та міжурядові утворення.
Створення інструменту було ініційовано канадським виконавчим директором у МВФ та відразу підтримано директорами від нідерландсько-бельгійської групи країн, до якої входить і Україна, а також групи країн Скандинавії та Балтії.
Також регулятор підтвердив, що уряд Канади планує виділити до 1 млрд канадських доларів для переказу на цей рахунок.
Як повідомив у коментарі голова НБУ Кирило Шевченко, він ініціював зустріч наступного тижня з послами країн «Групи семи», щоб обговорити майбутню підтримку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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