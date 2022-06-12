В МОН пояснили, як випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту — Finance.ua

В МОН пояснили, як випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту

Вчора 19:41 — Особисті фінанси

В МОН пояснили, як випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту

Випускники українських шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати атестати в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.

Про це інформує пресслужба Міносвіти.

Міністерства освіти і науки та закордонних справ України узгодили механізм вручення випускникам, які перебувають за межами України, документів про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні чи окремих її місцевостях, йдеться у повідомленні.

Документи про освіту випускникам в закордонних дипломатичних установах України вручатимуть на підставі заяви. Вона має подаватися до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту.

Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич здобувача освіти або повнолітній здобувач освіти, а в окремих випадках — сам здобувач освіти.

Для того, щоб випускники могли отримувати документи про освіту, міжвідомчу взаємодію здійснюють МОН, МЗС, а також органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської державних адміністрацій та закордонні дипломатичні установи України, зазначили у пресслужбі.

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