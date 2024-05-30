В метро змінять інтентервали: в КП «Київський метрополітен» заявили про нестачу 83 машиністів поїздів — Finance.ua
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В метро змінять інтентервали: в КП «Київський метрополітен» заявили про нестачу 83 машиністів поїздів

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В комунальному підприємстві «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема, не вистачає 83 машиністи електропоїздів, 48 — електромеханіків, 161 — токарів і слюсарів за відповідними напрямами.
Як пише ЦТС з посиланням на заяву КП, причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.
«Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між „пік“ та на 45 секунд у „пікові“ години», — повідомили в столичному метрополітені.
«Метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців», — відзначили в КП.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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