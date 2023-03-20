В Італії збудують найдовший підвісний міст у світі — Finance.ua

В Італії збудують найдовший підвісний міст у світі Сьогодні 18:30 — Світ

В Італії збудують найдовший підвісний міст у світі

Уряд прем’єр-міністра Джорджи Мелоні схвалив постанову, відкривши шлях для будівництва мосту між материковою частиною Італії та Сицилією через Мессінську протоку.

Про це повідомляє ANSA

«Через 50 років цей уряд схвалив будівництво мосту, що з’єднає Сицилію з рештою Італії та Європою», — заявив віцепрем’єр-міністр і міністр інфраструктури та транспорту Маттео Сальвіні.

Він також назвав цю подію «історичним днем для всієї Італії».

За планом, довжина конструкції становитиме 3,2 кілометра. Будувати розпочнуть у 2024 році.

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Зазначається, що проєкт щодо будівництва мосту через Мессінську протоку розглядався кількома минулими італійськими урядами, але так і не був схвалений через низку причин, включаючи вартість в багато мільярдів євро.

Проєкт зазнав критики з боку екологів і деяких аналітиків через занепокоєння щодо його безпеки через сейсмічний характер пропонованих будівельних майданчиків з обох кінців та побоювання потенційної участі мафії.

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За словами Салвіні, міст допоможе скоротити обсяг викидів вуглекислого газу, зробить подорожі через протоку швидшими та дешевшими і допоможе залучити в цей італійський регіон туристів.

Європейський Союз заявив, що готовий профінансувати першу фазу техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Як відомо, Мессінська протока — протока у Середземному морі, між островом Сицилія і Апеннінським півостровом. Її ширина становить 3,3 км, а глибина 90 м.

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Укрінформ За матеріалами:

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