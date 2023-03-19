Скільки метрів елітної нерухомості можна купити за $1 мільйон у різних містах світу — Finance.ua

Скільки метрів елітної нерухомості можна купити за $1 мільйон у різних містах світу Сьогодні 07:14 — Нерухомість

Скільки метрів елітної нерухомості можна купити за $1 мільйон у різних містах світу

Маючи $1 млн, навесні 2023 року ви зможете придбати лише 17 кв. м елітної нерухомості у Монако. За даними Knight Frank, це найдорожче місце на землі.

На другій і третій позиції Гонконг і Нью-Йорк — тут за $1 млн можна придбати 21 та 33 кв. м відповідно. До десятки найдорожчих міст входять також Женева, Париж, Сінгапур, Лондон, Лос-Анджелес, Шанхай та Сідней, де $1 млн дасть можливість купити від 34 до 44 кв. м елітної нерухомості.

У другій десятці Пекін, який за $1 млн запропонує цілком пристойну за площею нерухомість у 58 кв. м, Токіо — 60 кв. м, Маямі — 64 кв. м, Берлін — 70 кв. м та Мельбурн — 87 кв. м.

Якщо ж говорити про квартири у столиці України, то вартість квадратного метра тут зараз доходить до $15 тис. Тож суми в $1 млн вистачить на придбання 66 кв. м такого житла.

Втім, для київського ринку нерухомості це радше виняток, адже середня вартість житла, яке рієлтори подають як елітне, становить $4-5 тис. За такого рівня цін Київ умовно потрапляє в кінець переліку найдорожчих міст світу: за $1 млн можна придбати понад 220 кв. м елітного житла, що відповідає рівню Кейптауну або Сан-Паулу.

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