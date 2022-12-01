В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році — Finance.ua

В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році Сьогодні 23:09 — Фінтех і Картки

В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році

Влада Італії планує почати оподатковувати приріст капіталу від криптовалют за ставкою в розмірі 26% з 2023 року. Законодавці країни пропонують ввести цей податок у своїх бюджетних планах на 2023 рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що податок діятиме лише на прибутки, що перевищують 2 000 євро.

Платники податків також матимуть можливість задекларувати вартість своїх активів станом на 1 січня 2023 року. Вони сплачуватимуть податок за ставкою 14% за цими деклараціями. Це схоже на нові податкові закони, які були запроваджені в Індії на початку цього року. Уряд Індії дозволив громадянам достроково задекларувати свої статки до запровадження більш високих податкових ставок.

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До цього моменту криптовалюти в Італії підпадали під дію законів про оподаткування іноземної валюти, які є значно нижчими.

Така позиція Італії щодо криптовалют з’явилася після того, як Португалія, одна з найбільш дружніх до криптовалют країн Європи, у жовтні представила свій план оподаткування короткострокових прибутків від цифрових активів за ставкою 28%.

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