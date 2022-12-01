В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році — Finance.ua
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В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році

Фінтех і Картки
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В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році
В Італії планують почати оподатковувати прибуток від криптовалюти у 2023 році
Влада Італії планує почати оподатковувати приріст капіталу від криптовалют за ставкою в розмірі 26% з 2023 року. Законодавці країни пропонують ввести цей податок у своїх бюджетних планах на 2023 рік.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відомо, що податок діятиме лише на прибутки, що перевищують 2 000 євро.
Платники податків також матимуть можливість задекларувати вартість своїх активів станом на 1 січня 2023 року. Вони сплачуватимуть податок за ставкою 14% за цими деклараціями. Це схоже на нові податкові закони, які були запроваджені в Індії на початку цього року. Уряд Індії дозволив громадянам достроково задекларувати свої статки до запровадження більш високих податкових ставок.
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До цього моменту криптовалюти в Італії підпадали під дію законів про оподаткування іноземної валюти, які є значно нижчими.
Така позиція Італії щодо криптовалют з’явилася після того, як Португалія, одна з найбільш дружніх до криптовалют країн Європи, у жовтні представила свій план оподаткування короткострокових прибутків від цифрових активів за ставкою 28%.
До речі,кожен криптоентузіаст, перед тим як приступити до роботи з певною криптомонетою, має провести її аналіз. У статті за посиланням нижче розповіли, якими сервісами зручно користуватися, аби проаналізувати криптомонети.

Аналіз криптомонет: сервіси, що стануть у пригоді

За матеріалами:
cryptomisto
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