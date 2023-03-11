В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці

28
В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
В Іспанії суд примусив чоловіка заплатити понад 200 тисяч євро компенсації колишній дружині, яка 25 років вела домашнє господарство.
Про це повідомляє Euronews.
Дружина подала позов, у якому зазначила, що має право на компенсацію, оскільки за довгі роки шлюбу була позбавлена можливості зробити кар’єру. В той час, як чоловік накопичував гроші і збільшував свої статки.
Окрім того, 48-річна позивачка брала участь у сімейному бізнесі.
Суддя вирішив, що розлучена жінка заслуговує на компенсацію, оскільки виконувала домашню роботу та доглядала за чоловіком.
У розлученої пари є дві доньки. Після розірвання шлюбу майно, яке придбала кожна сторона, має належати їм.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік має заплатити 80 тисяч гривень своїй колишній дружині за те, що викрав їхнього спільного сина і не повертав два роки.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇
Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.