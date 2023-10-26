В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України — Finance.ua

В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України Вчора 20:40 — Валюта

В Dragon Capital назвали важливий драйвер економічного зростання України

Компанія Dragon Capital прогнозує, що війна триватиме протягом усього наступного року. Це означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв, проте нещодавнє відновлення експорту товарів через порти України у Чорному морі може стати важливим драйвером економічного зростання.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії оцінюють, що принаймні 46 суден із загальною вантажопідйомністю 1,85 млн т зайшли в українські порти у Чорному морі з моменту відкриття тимчасового коридору. Більшість із них, а саме 41 судно із вантажопідйомністю 1,7 млн т, прибули до портів Одеси у жовтні. Кораблі прибули під завантаження товарами, що традиційно орієнтовані на морську логістику — сільськогосподарські та промислові (в основному залізна руда і меншою мірою метали та вугілля).

«За нашою оцінкою, повноцінне відновлення перевезень через порти Чорного моря може збільшити експортну виручку на $9−10 млрд у 2024 році, що на третину більше, ніж у сценарії „без портів Чорного моря“, та мати позитивний вплив на зростання реального ВВП до 5,0 в.п. При цьому, інфляція може зрости на додаткові 2,5 в.п., через вторинні ефекти зростання внутрішніх цін на зерно», — додали в Dragon Capital.

Проте, поки тривають бойові дії, ризик пошкоджень суден, що рухаються до українських портів у Чорному морі, залишиться актуальним, тому у компанії не очікують повноцінного відновлення судноплавства портами.

«Припускаючи, що обсяги експорту через порти Чорного моря коливатимуться між 1,5 та 3,5 млн т на місяць і очікуючи, що економіка отримає підтримку від подальшого розвитку внутрішнього військового сектору, ми прогнозуємо, що реальний ВВП України зросте на 4,0% р/р у 2024 році, порівняно з 8%, які ми очікували раніше в сценарії зниження безпекових ризиків на початку 2024 року. Водночас ми залишаємо без змін наш прогноз зростання на 2023 рік на рівні 4,5% р/р, оскільки останні наявні дані підтверджують наші очікування, що економічна активність стабілізувалась у третьому кварталі 2023 року після поступового зростання у першій половині року», — прогнозують у Dragon Capital.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.