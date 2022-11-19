В «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання — Finance.ua
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В «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання

Особисті фінанси
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У «Дії» відповіли на три найпоширеніші запитання щодо послуг вимушеним переселенцям. Про це пише Кадровик.
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  1. Як змінити місце проживання ВПО чи скасувати статус через «Дію»?
Саме зараз ці послуги в бета-тестуванні. Щойно тест завершиться, всі охочі вимушені переселенці зможуть змінити місце проживання чи скасувати статус за кілька кліків.
  1. Коли надійдуть виплати ВПО?
«Дія» — лише технічний адміністратор послуги. За нарахування коштів відповідає Міністерство соціальної політики України, тож варто звернутися саме до розпорядника коштів: (044) 289-86-22 або (044) 289-70-60, zvernennya@mlsp.gov.ua.
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  1. Чому заява на ВПО має статус «В обробці»?
Вашу заяву перевіряє уповноважений орган, який приймає рішення про призначення або відмову щодо виплат. Тож щойно органи соцзахисту опрацюють вашу заяву, статус у «Дії» зміниться.

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За матеріалами:
Finance.ua
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