В «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання — Finance.ua

В «Дії» відповіли на найпоширеніші запитання Сьогодні 04:58 — Особисті фінанси

У «Дії» відповіли на три найпоширеніші запитання щодо послуг вимушеним переселенцям. Про це пише Кадровик.

Як змінити місце проживання ВПО чи скасувати статус через «Дію»?

Саме зараз ці послуги в бета-тестуванні. Щойно тест завершиться, всі охочі вимушені переселенці зможуть змінити місце проживання чи скасувати статус за кілька кліків.

Коли надійдуть виплати ВПО?

«Дія» — лише технічний адміністратор послуги. За нарахування коштів відповідає Міністерство соціальної політики України, тож варто звернутися саме до розпорядника коштів: (044) 289-86-22 або (044) 289-70-60, zvernennya@mlsp.gov.ua.

Чому заява на ВПО має статус «В обробці»?

Вашу заяву перевіряє уповноважений орган, який приймає рішення про призначення або відмову щодо виплат. Тож щойно органи соцзахисту опрацюють вашу заяву, статус у «Дії» зміниться.

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