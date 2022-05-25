УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави — Finance.ua

УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави

Вчора 07:25 — Фондовий ринок

УЗ змінила графік руху потягу «Київ — Варшава», прискоривши його на 2 години. Новий розклад діятиме з 11 червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

«„Укрзалізниця“ прискорює потяг № 67/68 „Київ — Варшава“ на дві години», — йдеться в повідомленні.

Так, з 11 червня потяг відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

«Зворотно, з Варшави, потяг відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12», — додали в компанії.

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