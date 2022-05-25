УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УЗ змінила графік руху потягу з Києва до Варшави

Вчора 07:25Фондовий ринок
272
УЗ змінила графік руху потягу «Київ — Варшава», прискоривши його на 2 години. Новий розклад діятиме з 11 червня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
«„Укрзалізниця“ прискорює потяг № 67/68 „Київ — Варшава“ на дві години», — йдеться в повідомленні.
Так, з 11 червня потяг відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.
«Зворотно, з Варшави, потяг відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12», — додали в компанії.
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.