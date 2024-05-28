Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про зменшення регуляторного навантаження на бізнес — Finance.ua

Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про зменшення регуляторного навантаження на бізнес Сьогодні 12:22 — Казна та Політика

Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про зменшення регуляторного навантаження на бізнес

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення навантаження на бізнес» (№ 11 298).

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєкт розроблено в рамках прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності з метою очищення регуляторного поля від зайвого навантаження на бізнес», — пояснив Мельничук.

Зокрема, пропонується скасувати повноваження органів місцевого самоврядування надавати дозволи на будівництво меліоративних систем та окремих обʼєктів інженерної інфраструктури, а також приймати такі об'єкти в експлуатацію після завершення будівництва чи реконструкції.

Крім того, пропонується скасувати повноваження Держрибагентства щодо погодження будівництва або будь-яких інших робіт на території та акваторії, які відведені порту.

Нагадаємо, законопроєкт було схвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 24 травня 2024 року.

Із січня 2024 року, коли у Україні було створено Міжвідомчу робочу група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, скасовано вже понад 100 застарілих інструментів.

Укрінформ За матеріалами:

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