Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж — Finance.ua

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Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж

Вчора 12:02Особисті фінанси
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Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мережУряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж
Кабмін вирішив підтримати українські торгові мережі, надавши можливість залучати пільгові кредити до 1 млрд грн терміном на 1 рік під 5%.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Мета програми:
  • уберегти магазини від закриття, поповнити обігові кошти та проводити з українськими виробниками своєчасні розрахунки за продукти.
«Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, щоб у всіх містах та селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, магазини можуть розраховувати на допомогу держави, оскільки влада усвідомлює низку форс-мажорів та проблем, з якими змушені були зіткнутися торгові мережі.

Довідка Finance.ua:

  • український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку;
  • під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичнихосіб.Такий законопроект № 5542-1 Верховна Рада України прийняла в другому читанні.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Finance.ua
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