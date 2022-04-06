Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж — Finance.ua

Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж

Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Уряд запроваджує пільгове кредитування торгових мереж

Кабмін вирішив підтримати українські торгові мережі, надавши можливість залучати пільгові кредити до 1 млрд грн терміном на 1 рік під 5%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Мета програми:

уберегти магазини від закриття, поповнити обігові кошти та проводити з українськими виробниками своєчасні розрахунки за продукти.

«Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, щоб у всіх містах та селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, магазини можуть розраховувати на допомогу держави, оскільки влада усвідомлює низку форс-мажорів та проблем, з якими змушені були зіткнутися торгові мережі.

Довідка Finance.ua:

український необанк monobank з 1 квітня знизив ставку за всіма кредитними продуктами банку;

під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичнихосіб.Такий законопроект № 5542-1 Верховна Рада України прийняла в другому читанні.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.