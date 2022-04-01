Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект — Finance.ua
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Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект

Вчора 19:00Кредит&Депозит
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Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект
Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб.
Такий законопроект № 5542-1 Верховна Рада України прийняла в другому читанні.
Цей законопроект також передбачає низку змін, які забезпечать стабільність системи гарантування у повоєнні часи, а саме:
  • підняття гарантованої суми: через 3 місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року — до 600 тис. грн;
  • реструктуризацію боргових зобов’язань Фонду перед державою, що утворилися внаслідок банківської кризи 2014-2016 рр.;
  • приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів.
Нагадаємо, у лютому населення забирало депозити.
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, скоротився на 2,7% до 687,144 млрд гривень станом на 1 березня порівняно з даними на 1 лютого.
Про це свідчать дані Національного банку України. При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 2,8% до 259,710 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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