Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект — Finance.ua

Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб - прийнято законопроект

Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів фізичних осіб.

Такий законопроект № 5542-1 Верховна Рада України прийняла в другому читанні.

Цей законопроект також передбачає низку змін, які забезпечать стабільність системи гарантування у повоєнні часи, а саме:

підняття гарантованої суми: через 3 місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року — до 600 тис. грн;

реструктуризацію боргових зобов’язань Фонду перед державою, що утворилися внаслідок банківської кризи 2014-2016 рр.;

приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів.

Нагадаємо, у лютому населення забирало депозити.

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, скоротився на 2,7% до 687,144 млрд гривень станом на 1 березня порівняно з даними на 1 лютого.

Про це свідчать дані Національного банку України. При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 2,8% до 259,710 млрд гривень.

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