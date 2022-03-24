У лютому населення забирало депозити: як змінилися ставки — Finance.ua

У лютому населення забирало депозити: як змінилися ставки

У лютому населення забирало депозити: як змінилися ставки

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, скоротився на 2,7% до 687,144 млрд гривень станом на 1 березня порівняно з даними на 1 лютого.

Про це свідчать дані Національного банку України.

З початку року вклади населення в банках скоротилися на 4,5% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у лютому скоротилися на 2,6% до 427,434 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 2,8% до 259,710 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у лютому скоротилися на 4,2% до 723,934 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у лютому для юросіб зросла на 0,7 п.п. до 5,6%, для фізосіб знизилася на 0,3 п.п. до 6,9%.

Ставка за валютними депозитами для юридичних осіб склала 1,4%, для населення — 0,5%.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень;

у 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень;

у 2019 році вклади населення у банках зросли на 8,6% з 501,7 млрд гривень до 542,3 млрд гривень;

у 2018 році вклади населення в банках зросли на 7,3% із 472,2 млрд гривень.

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