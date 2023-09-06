Уряд запровадив єдину електронну систему обліку дітей дошкільного і шкільного віку — Finance.ua

Уряд запровадив єдину електронну систему обліку дітей дошкільного і шкільного віку Сьогодні 19:47 — Казна та Політика

Уряд запровадив єдину електронну систему обліку дітей дошкільного і шкільного віку

Кабінет міністрів запровадив єдину електронну систему обліку дітей дошкільного і шкільного віку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«5 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. No 684». Метою акта є перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов’язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів із застосуванням засобів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту», — йдеться у повідомленні.

Відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. Раніше облік проводили окремо у кожній територіальній громаді. Як зазначили в Міносвіти, тоді не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни.

Завдяки новій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням, пояснили у МОН.

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«Перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов’язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити педагогічний персонал та адміністрації закладів освіти, у результаті чого вони зможуть надавати більше уваги виконанню безпосередніх обов’язків, а дітям — більш якісні освітні послуги», — йдеться у повідомленні.

Якими б важкими не були часи, батьки завжди намагаються зробити все можливе для розвитку дітей. Витрати на їх навчання та забезпечення якомога більше можливостей для самореалізації - це інвестиції у майбутнє. Ми розбиралися, скільки це коштує у 2023 році.

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