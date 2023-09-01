Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію — Finance.ua

Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію Сьогодні 20:06 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський презентував інноваційний освітній цифровий застосунок «Мрія».

Про це він повідомив у Фейсбуці

«Українська освітня „Мрія“. Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як „Дія“. Українські учні та учениці, батьки, вчителі - кожен зможе скористатися функціями „Мрії“. Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде нею користуватися: українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном, наші вчителі», — зазначив Зеленський.

Глава держави переконаний, що саме таких новин заслуговує 1 вересня — новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя.

головна мета проєкту «Мрія» — дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути. Як розповіли в ОП,— дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

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«Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне — щоб дитині вдавалося», — зауважив Зеленський.

За його словами, завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проєкти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, увесь її потенціал», — пояснив глава держави.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID — унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття.

Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.

Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв’язок від учителя.

«Дуже важливо, що „Мрія“ нарешті зробить життя вчителів легшим. Прибираємо максимум папірців. Усілякі форми, які зараз треба заповнювати. Максимум уваги вчителя — тому, щоб навчати, а не витрачати час», — сказав Зеленський.

Окрім того, завдяки «Мрії» вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси.

До кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом «Мрії» у тестових школах, а наступного року, після реалізації «пілота», проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.

Планується, що віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр освіти Оксен Лісовий крок за кроком презентуватимуть кожну деталь проєкту.

«Усі мрії українців мають здійснюватися. І держава — це, відповідно, інструмент для цього. І я вже дуже вірю в нашу „Мрію“. Бо найбільше хочу вірити у вас. У кожного й кожну. Хочу пишатися вами. Хочу, щоб українцям вдавалося. Усім, хто навчається, хто навчає і хто мріє як батько, як мати, що дитина зможе. Зможе знайти себе в житті», — підсумував Президент.

Президент зазначив, що нині всі українські школи функціонують у різних умовах і з початком повномасштабної війни 1 вересня в усіх різне.

Зеленський проінформував, що сьогодні розпочали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3 млн 700 тис. учнів.

Водночас Президент запевнив, що Україна чекає на повернення всіх сімей і дітей, які виїхали.

«Найголовніше — що ми повинні робити нашу освіту сучасною. Мені здається, ми зараз це робимо», — зауважив він.

Зеленський подякував керівникам і педагогам освітніх закладів прифронтових регіонів, які роблять велику, героїчну справу, а також сміливим дітям, які навчаються в цих школах, і їхнім батькам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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