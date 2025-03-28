Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану

Казна та Політика
44
Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану
Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану
Кабінет Міністрів України виключив норму, щодо особливостей умов державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами під час воєнного стану.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до постанови КМУ від 07.05.2022 № 537 «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану», — написав Мельничук.
Читайте також
Зазначається, що виключено норму, яка визначала, що на період воєнного стану заходи державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами проводяться з урахуванням особливих умов.
Зокрема це стосувалось низки моментів. Так, раніше заходи державного контролю у пунктах пропуску на кордоні та зонах митного контролю проводились за наявності умов для їх проведення.
Читайте також
У разі ввезення вантажів з продуктами, контролюючі заходи проводились через документальну перевірку та перевірку відповідності на кордоні, за винятком вантажів, які підлягають фізичній перевірці та лабораторним дослідженням.
Для вантажів з харчовими продуктами та кормами нетваринного походження заходи державного контролю здійснюються у формі документальної перевірки, крім вантажів, що потребують перевірки відповідності, фізичної перевірки чи лабораторних досліджень.
Так, за словами Мельничука, вищезгадані особливості виключено з постанови.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems