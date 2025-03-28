Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану — Finance.ua

Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до держконтролю за харчовими продуктами під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України виключив норму, щодо особливостей умов державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами під час воєнного стану.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до постанови КМУ від 07.05.2022 № 537 «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану», — написав Мельничук.

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Зазначається, що виключено норму, яка визначала, що на період воєнного стану заходи державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами проводяться з урахуванням особливих умов.

Зокрема це стосувалось низки моментів. Так, раніше заходи державного контролю у пунктах пропуску на кордоні та зонах митного контролю проводились за наявності умов для їх проведення.

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У разі ввезення вантажів з продуктами, контролюючі заходи проводились через документальну перевірку та перевірку відповідності на кордоні, за винятком вантажів, які підлягають фізичній перевірці та лабораторним дослідженням.

Для вантажів з харчовими продуктами та кормами нетваринного походження заходи державного контролю здійснюються у формі документальної перевірки, крім вантажів, що потребують перевірки відповідності, фізичної перевірки чи лабораторних досліджень.

Так, за словами Мельничука, вищезгадані особливості виключено з постанови.

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