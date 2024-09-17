Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації

Фондовий ринок
24
Фонд державного майна України готує до приватизації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» — найстаріше в Україні підприємство, яке продовжує виварювати сіль за аутентичною технологією.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.
«Фондом державного майна України Єдиний майновий комплекс державного підприємства „Солевиварювальний дрогобицький завод“ включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації», — йдеться в повідомленні.
Дрогобицька солеварня — найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. У ФДМУ наголошують, що через війну в країні тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні. Сьогодні це підприємство — не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні.
Наразі Фонд держмайна здійснює підготовку об’єкта до приватизації.
До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам’яток архітектури місцевого значення. Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам’ятку.
Водночас у фонді прагнуть знайти таких інвесторів, які не лише збережуть історичну спадщину, а й оновлять підприємство.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.