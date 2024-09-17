Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації — Finance.ua

Єдиного в Україні діючого виробника харчової солі готують до приватизації Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України готує до приватизації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» — найстаріше в Україні підприємство, яке продовжує виварювати сіль за аутентичною технологією.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці

«Фондом державного майна України Єдиний майновий комплекс державного підприємства „Солевиварювальний дрогобицький завод“ включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації», — йдеться в повідомленні.

Дрогобицька солеварня — найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. У ФДМУ наголошують, що через війну в країні тепер це єдиний виробник харчової солі в Україні. Сьогодні це підприємство — не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні.

Наразі Фонд держмайна здійснює підготовку об’єкта до приватизації.

До єдиного майнового комплексу підприємства входить 9 пам’яток архітектури місцевого значення. Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору на пам’ятку.

Водночас у фонді прагнуть знайти таких інвесторів, які не лише збережуть історичну спадщину, а й оновлять підприємство.

Укрінформ За матеріалами:

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