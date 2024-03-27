Уряд рф наказав компаніям знизити видобуток нафти — Reuters 27.03.2024, 00:12 — Енергетика

Уряд рф наказав компаніям у ІІ кварталі, до кінця червня, знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів на день, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше в цьому місяці віцепрем'єр-міністр росії Олександр Новак заявив, що росія скоротить видобуток і експорт нафти додатково на 471 000 барелів на день у другому кварталі за погодженням з деякими членами ОПЕК+.

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росія планує поступово пом’якшувати скорочення експорту і зосередитися лише на скороченні виробництва. Новак не надав запланований рівень видобутку, але видобуток знизиться майже до 9 мільйонів барелів на добу в червні, якщо скорочення буде реалізовано за планом.

Джерела на умовах анонімності повідомили, що уряд поставив конкретні цілі для кожної компанії, вказуючи на свій намір виконати свою обіцянку ОПЕК+ щодо скорочення видобутку для підтримки міжнародних цін на нафту.

Джерела Reuters заявили, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.

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У лютому Новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Видобуток нафти і газового конденсату в росії скоротився з річного піку в 11,7 млн ​​барелів на добу в 2019 році до приблизно 10,8 млн за останні місяці в результаті скоординованих дій з ОПЕК.

Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня.

За словами Новака, росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисячу барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис. барелів на добу.

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