Американська нафтосервісна компанія SLB не планує залишати російський ринок — Finance.ua

Американська нафтосервісна компанія SLB не планує залишати російський ринок Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Американська нафтосервісна компанія SLB не планує залишати російський ринок

Нафтосервісна група SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США не планує залишати росію.

Про це Financial Times заявив виконавчий директор SLB Олівʼє Ле Пеш.

За його словами, компанія не прийняла рішення про те, чи слідувати за двома найбільшими конкурентами, Baker Hughes і Halliburton, у продажу своїх активів у росії, і дотримується контрактів з клієнтами.

«Коли ми ухвалимо рішення, ми оприлюднимо це, якщо знадобиться. Але зараз рішення поки немає», — сказав Ле Пеш, коли його запитали про плани групи.

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SLB чинить опір тиску українського уряду та правозахисних груп, які вимагають виходу з росії. Вони стверджують, що присутність компанії в країні допомагає генерувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль рф.

«Там команда працює автономно… Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо наших людей», — сказав виконавчий директор SLB в інтервʼю.

Ле Пеш заявив, що SLB з липня ввела заходи контролю, «щоб запобігти і заборонити будь-які постачання та підтримку технологій» до росії. На його думку, цей крок у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі її морські нафтові родовища.

SLB припинила впровадження нових інвестицій та технологій у росію у березні 2022 року, а після ескалації санкцій припинила постачання продукції до країни у липні 2023 року. Проте, на відміну від своїх конкурентів, вона, як і раніше, зберігає присутність у країні.

Ле Пеш зазначив, що SLB діє «відповідно до міжнародних санкцій та експортних обмежень». Також він додав, що «компанія, як і раніше, підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні».

Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалили через те, що SLB відіграє критичну роль для держави-агресора, займаючи 8% російського нафтосервісного ринку.

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