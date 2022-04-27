Уряд пропонує під час війни ведення бізнесу без оформлення дозволу — Finance.ua

Уряд пропонує під час війни ведення бізнесу без оформлення дозволу

Вчора 15:27 — Казна та Політика

Уряд пропонує під час війни ведення бізнесу без оформлення дозволу

Кабінет Міністрів пропонує закріпити право на ведення господарської діяльності в період воєнного стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.

Як повідомляє Міністерство економіки, законопроект підтриманий урядом та буде направлений до Верховної ради.

«Зробити це буде можливо, незалежно від місцезнаходження та місця провадження діяльності суб’єкта господарювання», — сказано в повідомленні.

Такі декларації матимуть рівноцінний правовий статус з ліцензіями та дозволами, одержаним за звичайною процедурою у мирний час.

Декларацію можна подати через ЦНАП або онлайн — через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, додаток або портал Дія.

Водночас дозволи чи ліцензії, дія яких завершується, автоматично продовжуватимуться на час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення.

Також на післявоєнний час відтерміновується необхідність подання звітів та повідомлень, пов’язаних з дозвільними процедурами.

Наразі в Україні уже переведено на декларативний принцип 48 дозволів, 19 ліцензій, близько 500 інших публічних послуг для бізнесу. Таким чином створюються максимально зручні умови для ведення бізнесу. Це допоможе підприємцям відновити роботу, що була призупинена через бойові дії, або ж розпочати нову власну справу там, де вони вважатимуть за доцільне.

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