Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка) — Finance.ua

Про це свідчать результати другої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників МСБ — учасників проєкту Unlimit Ukraine.
Суттєво скоротилась кількість непрацюючих підприємств — наразі таких 26%, тоді як місяць тому їх було 42%. З-поміж опитаних нами малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення.
Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі — з 13% до 20%. Серед вимушених обмежень, що залишаються — скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть здебільшого через брак замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проєктів.
Дещо поліпшилась оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.
Наразі 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%.
Ще 15% мають резервів на один місяць.
Водночас 12% повідомляють, що зможуть протриматись пів року, а 6% — рік і більше.
Кількість бізнесів, що вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилась та становить наразі 26% від загальної кількості респондентів.
Зарплати. Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 25% компаній, при чому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Втім, 27% були вимушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже, 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.
При цьому малий бізнес здебільшого продовжує підтримувати захисників та надавати гуманітарну допомогу. Переважна більшість опитаних, а саме 61% допомагають фінансово, 24% — продукцією, 23% надають послуги, 12% — засоби захисту/оборони, 7% — медикаменти. Втім, 18% опитаних нами представників МСБ вже вичерпали свої ресурси на допомогу.
Релокація. Переважна більшість МСБ підприємців, а саме 71% нікуди не перевозили свій офіс чи виробництво, тільки 11% здійснили релокейт на захід України, а 4% — за кордон. Також окремі підприємці повідомляли про релокейт до центральних регіонів України.
Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28% — в діапазоні 10-50 тисяч, 15% — більше 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ. При цьому 20% опитаних нами бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитків, завдана підприємцям-учасникам нашого опитування — близько 2 млн доларів.
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