Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка)

Вчора 08:02Казна та Політика
446
Малий бізнес поступово повертається до роботи.
Про це свідчать результати другої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників МСБ — учасників проєкту Unlimit Ukraine.
Суттєво скоротилась кількість непрацюючих підприємств — наразі таких 26%, тоді як місяць тому їх було 42%. З-поміж опитаних нами малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення.
Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі — з 13% до 20%. Серед вимушених обмежень, що залишаються — скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть здебільшого через брак замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проєктів.
Дещо поліпшилась оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.
  • Наразі 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%.
  • Ще 15% мають резервів на один місяць.
  • Водночас 12% повідомляють, що зможуть протриматись пів року, а 6% — рік і більше.
Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка)
Кількість бізнесів, що вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилась та становить наразі 26% від загальної кількості респондентів.
Зарплати. Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 25% компаній, при чому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Втім, 27% були вимушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже, 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.
При цьому малий бізнес здебільшого продовжує підтримувати захисників та надавати гуманітарну допомогу. Переважна більшість опитаних, а саме 61% допомагають фінансово, 24% — продукцією, 23% надають послуги, 12% — засоби захисту/оборони, 7% — медикаменти. Втім, 18% опитаних нами представників МСБ вже вичерпали свої ресурси на допомогу.
Релокація. Переважна більшість МСБ підприємців, а саме 71% нікуди не перевозили свій офіс чи виробництво, тільки 11% здійснили релокейт на захід України, а 4% — за кордон. Також окремі підприємці повідомляли про релокейт до центральних регіонів України.
Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28% — в діапазоні 10-50 тисяч, 15% — більше 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ. При цьому 20% опитаних нами бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитків, завдана підприємцям-учасникам нашого опитування — близько 2 млн доларів.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.