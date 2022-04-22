Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка) — Finance.ua

Малий бізнес поступово повертається до роботи: зарплати, стійкість, релокація (інфографіка)

Вчора 08:02 — Казна та Політика

Малий бізнес поступово повертається до роботи.

Про це свідчать результати другої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників МСБ — учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Суттєво скоротилась кількість непрацюючих підприємств — наразі таких 26%, тоді як місяць тому їх було 42%. З-поміж опитаних нами малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення.

Також збільшилась кількість підприємців, що працюють в повному обсязі — з 13% до 20%. Серед вимушених обмежень, що залишаються — скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть здебільшого через брак замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проєктів.

Дещо поліпшилась оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.

Наразі 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%.

Ще 15% мають резервів на один місяць.

Водночас 12% повідомляють, що зможуть протриматись пів року, а 6% — рік і більше.

Кількість бізнесів, що вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилась та становить наразі 26% від загальної кількості респондентів.

Зарплати. Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 25% компаній, при чому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Втім, 27% були вимушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, отже, 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.

При цьому малий бізнес здебільшого продовжує підтримувати захисників та надавати гуманітарну допомогу. Переважна більшість опитаних, а саме 61% допомагають фінансово, 24% — продукцією, 23% надають послуги, 12% — засоби захисту/оборони, 7% — медикаменти. Втім, 18% опитаних нами представників МСБ вже вичерпали свої ресурси на допомогу.

Релокація. Переважна більшість МСБ підприємців, а саме 71% нікуди не перевозили свій офіс чи виробництво, тільки 11% здійснили релокейт на захід України, а 4% — за кордон. Також окремі підприємці повідомляли про релокейт до центральних регіонів України.

Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28% — в діапазоні 10-50 тисяч, 15% — більше 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ. При цьому 20% опитаних нами бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитків, завдана підприємцям-учасникам нашого опитування — близько 2 млн доларів.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.