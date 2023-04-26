Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії

Фондовий ринок
29
Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії
Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії
Одинадцятий пакет санкцій ЄС проти росії ухвалять не раніше середини травня.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Reuters.
Він наголосив, що не варто очікувати запровадження обмежень раніше.
«Новий раунд санкцій Європейського Союзу проти росії за ведення війни проти України обговорюється, але ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в середині травні. Було б нереально очікувати чогось раніше», — сказав Рау.
Читайте також
Польський міністр додав, що санкції ще на стадії обговорення.
У квітні Польща представила пропозицію щодо нових санкцій проти росії, включаючи заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів.
Місце для вашої реклами
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських фізичних осіб і компаній, що завдає економічної шкоди та ускладнює фінансування війни.
Читайте також
Раніше у МЗС України заявили, що Євросоюз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакету санкцій проти росії, куди мають увійти обмеження діяльності корпорації «Росатом», ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.
У лютому Україна запровадила санкції проти російської атомної галузі. Таких кроків Україна чекає й від західних партнерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.