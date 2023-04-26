Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Уряд Польщі спрогнозував, коли ЄС запровадить новий пакет санкцій проти росії

Одинадцятий пакет санкцій ЄС проти росії ухвалять не раніше середини травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, пише Reuters.

Він наголосив, що не варто очікувати запровадження обмежень раніше.

«Новий раунд санкцій Європейського Союзу проти росії за ведення війни проти України обговорюється, але ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в середині травні. Було б нереально очікувати чогось раніше», — сказав Рау.

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Польський міністр додав, що санкції ще на стадії обговорення.

У квітні Польща представила пропозицію щодо нових санкцій проти росії, включаючи заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських фізичних осіб і компаній, що завдає економічної шкоди та ускладнює фінансування війни.

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Раніше у МЗС України заявили, що Євросоюз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення 11-го пакету санкцій проти росії, куди мають увійти обмеження діяльності корпорації «Росатом», ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.

У лютому Україна запровадила санкції проти російської атомної галузі. Таких кроків Україна чекає й від західних партнерів.

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