США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану — Finance.ua

США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану Сьогодні 18:20 — Світ

США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Ірану

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану. Ці санкції запроваджуються проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Європейський союз ухвалив сьомий пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.

«Сьогодні ЄС надіслав ще один чіткий сигнал Ірану», — сказано у заяві.

Окрім того, Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.

«Велика Британія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини», — йдеться у повідомленні.

До списку додали таких осіб:

Мохаммад Назар Азімі — командувач КВІР Наджаф Ашраф Західного штабу, відповідальний за жорстоке придушення протестів у провінції Керманшах;

Хабіб Шахсаварі — командувач провінційним корпусом КВІР провінції в Західному Азербайджані, відповідальний за репресії проти протестувальників у Махабаді та Піраншехрі;

Мохсен Карімі — командувач КВІР у провінції Марказі, відповідальний за жорстоке придушення протестів, включаючи 19-річного демонстранта Мехршада Шахіді;

Ахмад Кадем — командир оперативної бази КВІР в Кербелі, відповідальний за придушення протестів у місті Ізех, провінція Хузестан.

«Велика Британія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії», — додали в МЗС Британії.

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