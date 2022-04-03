Уряд назвав пріоритетні для економіки галузі — Finance.ua

Пріоритетними для допомоги є галузі, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави.
Саме їх підтримці Міністерство економіки надаватиме особливу увагу. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
Йдеться про такі галузі:
сільське господарство,
виробництво продуктів харчування,
роздрібну торгівлю,
комунальні та енергетичні послуги,
виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.
"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ.
Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України.
Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", — зазначив Кудін.
Довідка
Finance.ua:
Офіс Президента та уряд України розробляють стратегію розвитку економіки навіть в умовах воєнного часу.
За місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів.