Уряд назвав пріоритетні для економіки галузі — Finance.ua

Уряд назвав пріоритетні для економіки галузі

Вчора 12:00 — Казна та Політика

Пріоритетними для допомоги є галузі, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави.

Саме їх підтримці Міністерство економіки надаватиме особливу увагу. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Йдеться про такі галузі:

сільське господарство,

виробництво продуктів харчування,

роздрібну торгівлю,

комунальні та енергетичні послуги,

виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.

"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ.

Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України.

Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", — зазначив Кудін.

Довідка Finance.ua:

Офіс Президента та уряд України розробляють стратегію розвитку економіки навіть в умовах воєнного часу.

За місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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