Уряд назвав пріоритетні для економіки галузі — Finance.ua
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Уряд назвав пріоритетні для економіки галузі

Вчора 12:00Казна та Політика
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Пріоритетними для допомоги є галузі, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави.
Саме їх підтримці Міністерство економіки надаватиме особливу увагу. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
Йдеться про такі галузі:
  • сільське господарство,
  • виробництво продуктів харчування,
  • роздрібну торгівлю,
  • комунальні та енергетичні послуги,
  • виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.
"Особливу увагу приділяємо комунальним та енергетичним підприємствам, аби вдома у людей було тепло, світло та газ.
Також концентруємося на виробничих підприємствах, що виконують завдання для Збройних сил України.
Наприклад, легка промисловість, що шиє для армії одяг та взуття, підприємства оборонно-промислового комплексу, які ремонтують техніку, виготовляють ремкомплекти, здійснюють інші роботи по обслуговуванню ЗСУ", — зазначив Кудін.

Довідка Finance.ua:

  • Офіс Президента та уряд України розробляють стратегію розвитку економіки навіть в умовах воєнного часу.
  • За місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Бізнес
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