Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії — Finance.ua

Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії Сьогодні 13:20 — Світ

Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. Серед 27 членів комісії, декілька політиків обійматимуть ключові для України посади.

Про це повідомляється в трансляції Euronews.

Зокрема, Кая Каллас (Естонія) призначена Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Андрюс Кубілюс (Литва) стане Єврокомісаром з питань оборони та космосу. За словами фон дер Ляєн, він зосередиться на розвитку Європейського оборонного союзу та зміцненні оборонно-промислового потенціалу.

Марта Кос (Словенія) обійме посаду Єврокомісара з питань розширення і працюватиме над підтримкою України та допомогою країнам-кандидатам у підготовці до вступу в ЄС.

Пьотр Серафін (Польща) стане Єврокомісаром з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління, а Крістоф Хансен (Люксембург) — Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства.

Особливу увагу привертає створення нової посади Єврокомісара з питань Середземномор’я, яку обійме Дубравка Шуїця (Хорватія).

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, ще має затвердити Європейський парламент.

«Очікується, що наприкінці вересня та в жовтні кожен номінований комісар зіткнеться з багатогодинним обговоренням у Європейському парламенті. Як правило, принаймні один комісар може провалити тест (останнього разу тест провалили троє)», — зазначає Politico.

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