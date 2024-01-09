Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42% - НБУ — Finance.ua

Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42% - НБУ Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42% - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року за попередніми даними становили 40 507,9 млн дол. США.

Про це пише НБУ.

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У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у грудні 2023 року визначала низка чинників:

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 546,4 млн дол. США. З цієї суми:

2 465,9 млн дол. США — через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;

1 810,9 млн дол. США — макрофінансова допомога від ЄС;

881,6 млн. дол. США — від МВФ;

332,0 млн дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

56,0 млн дол. США — від інших міжнародних партнерів.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 708,2 млн дол. США, з яких:

420,9 млн дол. США — Міжнародному валютному фонду;

167,0 млн дол. США — за ОВДП;

62,8 млн дол. США — Світовому банку;

32,9 млн дол. США — Deutsche Bank AG, London;

24,6 млн дол. США — іншим міжнародним кредиторам.

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По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 559,1 млн дол. США та викупив до резервів 6,1 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 3 553,0 млн дол. США, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов’язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 426,7 млн дол. США.

Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%

Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд дол. США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу — 19,7 млрд дол. США, через трастовий фонд Світового банку — 16,4 млрд дол. США (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн), МВФ — 4,5 млрд дол. США та Канади — 1,8 млрд дол. США.

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Міжнародна допомога разом із розміщенням валютних ОВДП на близько 4,5 млрд дол. США дали змогу:

компенсувати чисті інтервенцій НБУ з продажу валюти (28,6 млрд дол США). До переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу НБУ продавав валюту для підтримання фіксації офіційного курсу гривні, а після переходу — для компенсації структурного дефіциту валюти та згладжування надмірних курсових коливань;

профінансувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,0 млрд дол. США);

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім для підтримання курсової стійкості і надалі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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