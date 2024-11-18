Укрзалізниця завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд — Finance.ua
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Укрзалізниця завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд

Фондовий ринок
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Укрзалізниця завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд
Укрзалізниця завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд
«Укрзалізниця» завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн.
Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн — це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.
Торік «Укрзалізниці» вдалося вийти на чистий прибуток в сумі 5,2 млрд грн.
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Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Однак тодішній голова компанії Євген Лященко спрогнозував, що рік компанія завершить зі збитками, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Втім, його прогноз не справдився: це дає змогу УЗ утримати тариф на вантажні перевезення та стимулювати розвиток економіки.
В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада. В ньому буде розширення міжнародних та внутрішніх сполучень.
За матеріалами:
УНІАН
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