Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони — Finance.ua

Укрзалізниця планує закупити 144 нові пасажирські вагони
АТ «Укрзалізниця» має намір закупити 144 нові пасажирські вагони, на що планує витратити близько 7 млрд грн.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив голова правління УЗ Євген Лященко.
«У поточному році за підтримки Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за яку ми дуже вдячні, ми отримали кошти, за які плануємо закупити 44 нові купейні пасажирські вагони. Найближчим часом оголосимо тендер», — сказав керівник Укрзалізниці.
За словами Лященка, у цьогорічному фінплані на цю закупівлю передбачено 1,9 млрд грн. За умови успішного тендеру, постачання цих вагонів очікується наприкінці 2024-го — на початку 2025 року.
Окрім того, наступного року в компанії сподіваються розпочати процес закупівлі ще 100 нових вагонів за рахунок бюджетної підтримки
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«Це близько 5 млрд грн. Ми закладаємо цю цифру в драфт фінплану-2024», — зауважив керівник УЗ.
У компанії також продовжують модернізувати пасажирський вагонний парк власним коштом. У першу чергу, йдеться про плацкартні вагони.
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